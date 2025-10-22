Собянин поделился результатами внедрения нового стандарта онкологической помощи

Фото: Канал С.Собянина в MAX
Проходить диагностику, лечение и диспансерное наблюдение пациенты могут в одной медорганизации

Обновленный стандарт онкологической помощи действует в Москве с 2019 года. За это время в столице создано пять многопрофильных онкоцентров, переведены в цифровой формат все патоморфологические лаборатории, получила развитие телемедицина. Благодаря этому Москва сегодня вышла в лидеры по лечению онкозаболеваний. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Согласно статистическим данным, ранняя диагностика рака за пять лет выросла с 62,3% до 67,7%, а летальность в первый год снизилась с 17% до 11,5%. Благодаря созданию многопрофильных онкоцентров москвичи могут в одном месте проходить обследование, лечение, а затем наблюдаться у доктора в рамках диспансерного наблюдения.

Внедрение цифровых методик и телемедицины ускоряют постановку диагноза, коррекцию терапии, сокращают количество визитов в клинику.

"Москва стала первым регионом, где федеральные клинические рекомендации по лечению онкозаболеваний начали действовать на три года раньше срока",

– подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее мэр сообщил, что новый каркас стационарной помощи в Москве будет сформирован к 2030 году.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
