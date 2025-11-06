Воробьев: Подмосковье готово тиражировать спортивные проекты по всей России

Фото: пресс-служба правительства Московской области
Глава региона рассказал о перспективных разработках в отрасли, которые можно внедрить в других регионах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил президенту России Владимиру Путину два перспективных спортивных проекта, которые могут быть внедрены в других регионах страны, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Мы считаем, что эта практика в случае тиражирования могла бы иметь очень заметный эффект", – заявил Воробьев, выступая на форуме "Россия – спортивная держава".

Проект "Умный ФОК", который реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных", использует искусственный интеллект для анализа загрузки спортивных объектов.

Внедрение системы видеонаблюдения с ИИ уже выявило существенные расхождения с бумажной отчетностью. На одном из объектов реальная посещаемость оказалась на 37% ниже заявленной, свидетельствуют данные властей Подмосковья.

"Когда мы увидели, что спортивные комплексы могут работать более эффективно при грамотном планировании, начали активно внедрять эту систему", – пояснил глава Московской области.

Второй проект – "Школьная лига" – за два года вырос с 29 до 650 школ-участниц. Соревнования проходят по четырем видам спорта при поддержке известных спортсменов.

"Это очень интересная, эмоциональная идея, – отметил Воробьев. – Когда ребёнок приглашает своих родителей на такие соревнования, вряд ли они могут не прийти".

Оба проекта будут доступны на платформе "Цифровой регион" для всех субъектов РФ. В Подмосковье планируют оснастить камерами с ИИ все спортивные объекты до конца 2026 года.

