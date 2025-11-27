Продукция из Бердянска появилась на межрегиональных ярмарках Москвы

Продукция из Бердянска появилась на межрегиональных ярмарках Москвы
Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
Основанный в 1967 году мясокомбинат снова поставили на рельсы, реконструировав по современным стандартам

На ярмарках в Алтуфьевском, Бабушкинском районах, Орехово-Борисово Северном и Южном Медведково появилась продукция Бердянского мясокомбината: вареные, варено-копченые и сыровяленые колбасы, сосиски, сардельки и деликатесы.

Бердянский мясокомбинат, основанный в 1967 году, реконструировали в соответствии со стандартами современности. Ныне это одно из ведущих мясоперерабатывающих производств Запорожской области.

Продукция, рассказывает один из участников ярмарок, появилась в том числе благодаря отсутствию арендной платы: город предоставляет поддержку в виде бесплатных торговых мест и оборудования. Такие меры крайне важны для региональных производителей.

Золотые медали "Лучший продукт года" на выставке "Продэкспо-2025" подтверждают высокое качество изделий производителя. Особая гордость мясокомбината – технология "Поли-Фал": секрет в специальной оболочке, с которой продукты сохраняют свежесть и вкусовые качества до 60 дней.

В работу комбината внедряют современные технологии. На производстве осуществляется полноценный комплексный контроль качества, оборудована современная сертифицированная ветеринарная лаборатория.

Столичные ярмарки – место, куда жители города приходят за качественными и свежими продуктами от фермеров более чем из 40 регионов страны. Поставщики гарантируют качество и свежесть товаров. Перед отправкой на прилавок их проверяют специалисты государственной ветеринарной службы.

Для участников ярмарок предоставляют бесплатные места. Павильоны расположены рядом со станциями метро и в иных многолюдных местах, комфортных для посещения за счет систем отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торгового и холодильного оборудования.

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

ВС России нанесли ракетный удар по штабу ССО Украины, где готовились диверсии

В силовых структурах сообщили, что целеполагание было получено в том числе благодаря работе разведки

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей