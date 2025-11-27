Продукция из Бердянска появилась на межрегиональных ярмарках Москвы

Основанный в 1967 году мясокомбинат снова поставили на рельсы, реконструировав по современным стандартам

На ярмарках в Алтуфьевском, Бабушкинском районах, Орехово-Борисово Северном и Южном Медведково появилась продукция Бердянского мясокомбината: вареные, варено-копченые и сыровяленые колбасы, сосиски, сардельки и деликатесы.

Бердянский мясокомбинат, основанный в 1967 году, реконструировали в соответствии со стандартами современности. Ныне это одно из ведущих мясоперерабатывающих производств Запорожской области.

Продукция, рассказывает один из участников ярмарок, появилась в том числе благодаря отсутствию арендной платы: город предоставляет поддержку в виде бесплатных торговых мест и оборудования. Такие меры крайне важны для региональных производителей.

Золотые медали "Лучший продукт года" на выставке "Продэкспо-2025" подтверждают высокое качество изделий производителя. Особая гордость мясокомбината – технология "Поли-Фал": секрет в специальной оболочке, с которой продукты сохраняют свежесть и вкусовые качества до 60 дней.

В работу комбината внедряют современные технологии. На производстве осуществляется полноценный комплексный контроль качества, оборудована современная сертифицированная ветеринарная лаборатория.

Столичные ярмарки – место, куда жители города приходят за качественными и свежими продуктами от фермеров более чем из 40 регионов страны. Поставщики гарантируют качество и свежесть товаров. Перед отправкой на прилавок их проверяют специалисты государственной ветеринарной службы.

Для участников ярмарок предоставляют бесплатные места. Павильоны расположены рядом со станциями метро и в иных многолюдных местах, комфортных для посещения за счет систем отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торгового и холодильного оборудования.