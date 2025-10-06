Товары бренда "Москва" появились в магазинах проекта "Сделано в Москве"

В павильонах представлены изделия более чем 400 столичных компаний

Продукцию бренда "Москва" теперь можно приобрести в арт-павильонах проекта "Сделано в Москве". В каталоге – стильные сумки, толстовки, футболки, косметика, декор для дома, сувениры и пр. За три месяца работы в рамках интеграции с проектом "Лето в Москве" бренд продал более двух тысяч товаров, выручка составила 3,5 миллиона рублей.

По словам руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома, у Москвы появился свой узнаваемый сувенирный бренд, который нашел отклик у жителей и туристов. Когда летом продукция бренда впервые поступила в продажу в арт-павильоны проекта "Сделано в Москве", стало понятно, что на нее есть спрос. В частности, футболки и толстовки с надписью "Москва" пользуются большой популярностью у гостей из Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран Персидского залива.

Сейчас коллекцию товаров можно приобрести в фирменных магазинах проекта "Сделано в Москве", в том числе в кластере "Ломоносов" (Раменский бульвар, д. 1), районных центрах "Место встречи" – "Бирюсинка", "Байконур", "Ангара". Кроме того, продукцию первого официального бренда "Москва" можно купить онлайн через сайт на базе сервиса Russpass с доставкой в разные города и в туристско-банковском офисе на Большой Дмитровке.

Проект "Сделано в Москве" создан для поддержки локальных брендов. К нему уже присоединились более 7,5 тысячи участников. На официальном сайте можно найти свыше 36 тысяч товаров, созданных столичными предпринимателями.