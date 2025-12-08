Рыбалка, экстрим, СПА, молитва: проводим насыщенные выходные в Тверской области

Тверская область привлекает путешественников в любое время года. Летом здесь доступны все виды водных развлечений, конные и пешие походы, купание в реках и озерах, сбор грибов и ягод, рыбалка, баня – всего не перечислить. Но и зимой, и даже в осеннюю распутицу здесь есть чем заняться – в этом убедилось "Утро.ру" в ходе поездки по региону на автомобилях бренда LADA, организованной Минэкономразвития РФ, Минтуризма Тверской области и АНО "Национальные приоритеты".

Одной из истинных жемчужин Тверской области является город Старица. Он ведет свою историю с 1297 года, поэтому здесь много древних построек и памятников старины. Но еще раньше, в 1110 году, здесь на берегу Волги был основан Свято-Успенский монастырь, один из наместников которого – уроженец Старицы архимандрит Иов – в 1589 году стал первым Патриархом Московским и всея Руси.

Монашеская жизнь здесь восстановилась в 1997 году, но после немецко-фашистской оккупации и советского хозяйствования обитель была в удручающем состоянии. Спас древний памятник Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря во главе с экс-премьером Виктором Христенко.

"Он приехал сюда, чтобы пофотографировать эти места, и уехал с печальным чувством, что родина первого патриарха Руси находится в таком забвении и разрухе. Он нашел единомышленников, основал Фонд возрождения, и уже через несколько лет все основные постройки нашего монастыря были восстановлены",

– рассказывает наместник обители игумен Дамаскин.

Сегодня монастырь открыт для паломников и туристов – их, кстати, в Старице бывает довольно много. Город привлекает своей историей, памятниками архитектуры. Восстанавливать предания старины помогают предприниматели.

"У нас исторический город. Здесь жили выдающиеся личности, которые многое сделали для Старицы. Например, провизор Иван Леонтьевич Щукин основал в 1900 году первую местную аптеку, в которой готовили лекарства – до этого все препараты в Старицу привозили. И мы с братом открыли здесь музей "Старицкая вольная аптека Ивана Щукина", в котором рассказывается о становлении аптекарского дела в России",

– говорит один из основателей музея, предприниматель Алексей Киселев. Другой его музей – "Чайный дом" – рассказывает о традициях чаепития на Руси, о том, чем отличалась чайная культура дворян и купцов. Здесь же можно выпить чашечку горячего чая с местными травами и попробовать знаменитую "слойку Вульфа" – выпечку с яблоками, которой восторгался Александр Пушкин, не раз бывавший в этих краях.

Сегодня Старица переживает новое рождение: восстанавливаются ее старинные здания, строятся гостиницы, открываются кафе и рестораны, организуются массовые мероприятия. В 2025 году здесь прошел первый уличный фестиваль клоунов и мим-театров "КарандашФест" – в честь знаменитого клоуна Карандаша – жителя Старицы Михаила Румянцева. Событие привлекло свыше 10 тысяч зрителей – не только из Твери, Москвы и Петербурга, но и городов Сибири, Урала, Дальнего Востока. На фоне такого интереса фестиваль решили сделать ежегодным и более длительным.

Развитию сферы гостеприимства способствует и тот факт, что в Тверь и ее окрестности удобно добираться: можно воспользоваться железной дорогой, федеральными автомобильными трассами, а с недавних пор набирает популярность еще один вариант пути – по воде. Импульс этому направлению придал новый порт "Завидово". Здание вокзала построено, но еще ждет торжественного открытия, а сам порт уже два года принимает круизные лайнеры. Путешествующие по Волге с удовольствием пользуются предложением сойти здесь на берег, съездить на экскурсию, прогуляться по лесному массиву. А теперь у них есть замечательная возможность провести несколько часов в самом современном российском аквапарке – он открылся на территории курорта "Завидово" в тестовом режиме в ноябре 2025 года рядом с новыми вместительными отелями от Васта – "Рябина", "Эрбелия" и "Бревис". Для тех, кто предпочитает более демократичный или уединенный отдых, в "Завидово" предлагаются модульные домики, построенные при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Вообще, формат глэмпинга становится все более популярным в Тверской области. Это подтверждают и "Речные виллы" – глэмпинг, расположенный на территории отеля "Конаково Ривер Клаб", и агротуристическое пространство "Топорок". Такой вариант отдыха позволяет сочетать близость к природе с комфортом проживания в гостинице, приехать можно на любой срок в любой компании – даже с домашними питомцами. Готовить можно самим – кстати, в "Топорке" гостям в качестве комплимента предлагается стартовый набор продуктов с местной фермы, или пользоваться услугами поваров. Из развлечений в межсезонье – рыбалка, баня, охота, экскурсии, катание на лыжах, коньках, с горок, на квадроциклах и снегоходах.

"Сейчас идеальное время для квадрозаездов, – утверждает руководитель компании VolgaClubTeam Юрий Миронов. – Не жарко, слепней нет, пыли нет, достаточно мокро и грязно, чтобы почувствовать весь драйв от катания и мощь самих квадроциклов. А бояться грязи не стоит: всю экипировку от макушки до пяток вам выдадут, детские размеры тоже есть".

Так что вперед за новыми впечатлениями в Тверскую область. Что еще можно здесь посмотреть – рассказали в нашем предыдущем материале. Кроме того, сотни идей туров выходного дня или длительных поездок можно почерпнуть на Национальном турпортале Путешествуем.рф, который развивается при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство".