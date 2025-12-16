Овчинский: новый арт-объект на Центральном рынке напомнит о важном событии в жизни Москвы

Овчинский: новый арт-объект на Центральном рынке напомнит о важном событии в жизни Москвы
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

В Москве на Центральном рынке появился тематический объект – интерактивный стеклянный шар "Новогодняя атмосфера". Он установлен к празднику по инициативе столичного Департамента градостроительной политики. О том, что означает данная инсталляция, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.  

Он обратил внимание горожан и гостей столицы на макет здания, помещенного внутри прозрачной сферы. Это – макет нового Национального космического центра, который был открыт в 2025 году.

"Год выдался насыщенным, и мы хотим поделиться его результатами с москвичами, – подчеркнул Овчинский. – Инсталляция "Новогодняя атмосфера" – это интерактивный экспонат с макетом знакового объекта внутри Национального космического центра. Он демонстрирует гостям и жителям столицы важный этап развития ракетно-космической отрасли России, начало новой эры открытий и достижений. Наступающий праздник мы встречаем с гордостью и уверенностью в том, что впереди будет еще больше амбициозных проектов, благодаря которым Москва постоянно движется вперед",

– приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Шар установлен на Центральном рынке в рамках фестиваля "Зима в Москве". С  помощью этой инсталляции москвичи и туристы могут окунуться в волшебную зимнюю атмосферу в любую погоду: даже если на улице не хватает снега, специальная кнопка позволит устроить вокруг НКЦ настоящую новогоднюю метель. А еще инсталляция напомнит об интересных фактах градостроительного развития Москвы.

По теме

"Черная дыра, поглощающая деньги": премьер Словакии высказался об Украине

Чиновник озадачился вопросом объема разворованных Киевом средств

Раскрыта хитрая авантюра Киева с ситуацией на фронте

Незалежные готовы идти на любые ухищрения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей