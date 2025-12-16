Овчинский: новый арт-объект на Центральном рынке напомнит о важном событии в жизни Москвы

В Москве на Центральном рынке появился тематический объект – интерактивный стеклянный шар "Новогодняя атмосфера". Он установлен к празднику по инициативе столичного Департамента градостроительной политики. О том, что означает данная инсталляция, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Он обратил внимание горожан и гостей столицы на макет здания, помещенного внутри прозрачной сферы. Это – макет нового Национального космического центра, который был открыт в 2025 году.

"Год выдался насыщенным, и мы хотим поделиться его результатами с москвичами, – подчеркнул Овчинский. – Инсталляция "Новогодняя атмосфера" – это интерактивный экспонат с макетом знакового объекта внутри Национального космического центра. Он демонстрирует гостям и жителям столицы важный этап развития ракетно-космической отрасли России, начало новой эры открытий и достижений. Наступающий праздник мы встречаем с гордостью и уверенностью в том, что впереди будет еще больше амбициозных проектов, благодаря которым Москва постоянно движется вперед",

– приводит слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.

Шар установлен на Центральном рынке в рамках фестиваля "Зима в Москве". С помощью этой инсталляции москвичи и туристы могут окунуться в волшебную зимнюю атмосферу в любую погоду: даже если на улице не хватает снега, специальная кнопка позволит устроить вокруг НКЦ настоящую новогоднюю метель. А еще инсталляция напомнит об интересных фактах градостроительного развития Москвы.