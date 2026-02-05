Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты

Фото: mos.ru
Билеты на концерты удобно приобретать через сервис "Мосбилет"

Послушать хор Валаамского монастыря, выдающегося скрипача или рок-хиты в исполнении органа смогут гости Московского международного дома музыки в новом культурном сезоне.

Афиша событий ММДМ, как всегда, насыщена и разнообразна. Любителей классики приглашают послушать концерты Паганини в исполнении скрипача Гайка Казазяна и симфонической капеллы России под управлением Артемия Великого или сочинение Иоганна Себастьяна Баха, которое исполнят "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова и хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича.

Желающие узнать больше о возможностях органа могут посетить программу "Орган от барокко до рока" и лично услышать, как один из самых больших в мире органов справляется как с фугами Баха, так и хитами "Биттлз" и "Арии". Интересный проект представит актер Виктор Сухоруков. Он прочитает со сцены рассказы Василия Шукшина под аккомпанемент оркестра имени Н.Н. Некрасова.

Для поклонников хорового пения выступит Хор Валаамского монастыря. В программе – и рождественские песнопения разных народов, и стихи Сергея Есенина и Михаила Лермонтова, и рассказы о самом Валааме. В свою очередь, Хор имени М.Е. Пятницкого подготовил народно-музыкальное представление, в котором исполнители не просто поют песни, а играют их на старинных народных инструментах.

Выбрать любое мероприятие и приобрести билет без наценки можно на сервисе "Мосбилет". Пользователям с полной учетной записью на на mos.ru даже не придется вводить персональные данные при покупке, а при посещении мероприятия им не нужно предъявлять удостоверения личности – достаточно показать на входе куар-код цифрового билета. Также на сервисе представлены мероприятия, которые можно посетить бесплатно.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
