"Город, который не сдался": в Москве открывается выставка об обороне столицы во время войны

Фото: mos.ru

"Город, который не сдался" – так называется выставка, которая откроется 20 февраля в Государственном музее обороны Москвы. Она приурочена к 85-й годовщине Московской битвы и рассказывает о том, как защищали столицу в 1941 году и какой вклад в оборону внесли мирные жители.

Среди экспонатов – личные вещи москвичей того времени, их переписка и воспоминания, уникальные фотографии и документы. Особое внимание уделено работе столичных заводов и вкладу их работников в победу. Накануне Великой Отечественной войны в городе действовало 475 крупных предприятий. В военные годы многие из них перепрофилировались: только во время Московской битвы городские заводы отремонтировали около тысячи танков и бронемашин, в цехах отлили примерно 87 млн боеприпасов, а каждый восьмой советский самолет был собран в столице.

Другой раздел выставки посвящен повседневной жизни москвичей в те дни, когда враг приближался к столице. После изнурительных смен на производстве и ночных дежурств на крышах домов, жители города продолжали ходить на выставки и в библиотеки, посещали концерты и сами устраивали творческие мероприятия.

Многие экспонаты будут впервые представлены широкой публике. Выставка "Город, который не сдался" продлится до 19 апреля. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
