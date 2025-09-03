Кадыров отреагировал на санкционный удар по его матери

Кадыров эмоционально отреагировал на неожиданный удар по его матери
Рамзан Кадыров. Кадр: соцсети
Чеченский лидер не стал сдерживать эмоции

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко высказался после того, как британцы решили ударить санкционной дубиной по его матери Аймани Кадыровой, а также начальнику спецполка полиции Замиду Чалаеву и Региональному фонду имени Ахмата Кадырова.

Рассерженный политик заявил, что это решение стало доказательством того, что западная коалиция давно утратила представление о справедливости и морали. Он подчеркнул, что за громкими словами о демократии скрывается лишь ненависть и откровенная русофобия.

Чеченский лидер с презрением обратил внимание на то, что подобные шаги особенно циничны, потому что направлены не против вооруженных противников, а против женщин и тех, кто помогает обездоленным. Известно, что попавший под санкции фонд занимается благотворительностью.

Руководитель российского субъекта заявил, что подобные действия – показатель слабости и полного морального банкротства западной политики.

"Это низший уровень прогнившей западной политики", – резко отрезал он.

Чеченский лидер заявил, что Запад воюет не на поле боя, а с беззащитными людьми, и это является яркой демонстрацией деградации.

К слову, ранее появились новости о состоянии Кадырова. В соцсетях активно обсуждают здоровье главы республики.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
