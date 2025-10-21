Поляки не стесняются в открытую демонстрировать агрессию

Российская сторона резко отреагировала на недавние заявления польских властей о вероятных действиях против самолета президента Владимира Путина, когда тот, возможно, полетит в Будапешт. Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров заявил, что подобные угрозы демонстрируют готовность Варшавы прибегать к террористическим методам.

Шеф российской дипломатии подчеркнул, что недавние слова польского политика Радослава Сикорского, намекнувшего на отсутствие гарантий безопасности для российского борта, выглядят как прямая угроза. По словам Лаврова, подобные заявления нельзя рассматривать иначе как проявление агрессии и террористической направленности.

Глава российской дипломатии добавил, что Варшава уже фактически оправдала теракт против "Северных потоков", а теперь, ссылаясь на возможные решения собственного суда, открыто заявляет о готовности мешать передвижению самолета главы российского государства.

Подобное поведение показывает истинное лицо польских властей, которые все меньше скрывают враждебность и действуют вопреки международным нормам. Угрозы в адрес первого лица государства – это не просто политическая провокация, а прямое свидетельство того, что Варшава готова осуществлять теракты.

