Сакс: ЕС попытается надавить на Трампа после отмены его встречи с Путиным

Знаменитый в США и далеко за их пределами аналитик Джеффри Сакс рассказал, что изменится на международной арене после срыва саммита РФ-США. Он уверен, что теперь Евросоюз намерен усилить давление на хозяина Овального кабинета Дональда Трампа.
По мнению эксперта, европейские политики осознали, что твердая и настойчивая позиция помогает им влиять на решения лидера американцев. Сакс отметил, что европейцам удалось добиться отмены саммита, и этот результат, по его словам, произвел сильное впечатление на всю вашингтонскую администрацию. Он подчеркнул, что данный успех также укрепил уверенность ЕС в правильности выбранной стратегии.
"Европейцы обнаружили, что, продолжая свою жесткую линию, они возвращают Трампа в строй", – констатировал аналитик.
Экономист также добавил, что глава Штатов не обладает достаточным политическим опытом и потому становится уязвимым для дипломатических маневров со стороны Европы. По словам Сакса, американский лидер слишком чувствительно реагирует на давление, что позволяет европейцам направлять его действия в нужное им русло.
Он полагает, что именно эта "прогибаемость" Трампа заставляет европейские столицы рассчитывать на продолжение нынешнего курса Вашингтона в вопросах внешней политики.
Ранее Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в венгерской столице, заявив, что переговоры в текущей обстановке не приведут к желаемому результату.
К слову, в Польше уже раскрыли имя реального виновника отмены встречи на высоком уровне.
