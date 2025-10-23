В Европе ликуют на фоне срыва рандеву

Знаменитый в США и далеко за их пределами аналитик Джеффри Сакс рассказал, что изменится на международной арене после срыва саммита РФ-США. Он уверен, что теперь Евросоюз намерен усилить давление на хозяина Овального кабинета Дональда Трампа.

По мнению эксперта, европейские политики осознали, что твердая и настойчивая позиция помогает им влиять на решения лидера американцев. Сакс отметил, что европейцам удалось добиться отмены саммита, и этот результат, по его словам, произвел сильное впечатление на всю вашингтонскую администрацию. Он подчеркнул, что данный успех также укрепил уверенность ЕС в правильности выбранной стратегии.

"Европейцы обнаружили, что, продолжая свою жесткую линию, они возвращают Трампа в строй", – констатировал аналитик.

Экономист также добавил, что глава Штатов не обладает достаточным политическим опытом и потому становится уязвимым для дипломатических маневров со стороны Европы. По словам Сакса, американский лидер слишком чувствительно реагирует на давление, что позволяет европейцам направлять его действия в нужное им русло.

Он полагает, что именно эта "прогибаемость" Трампа заставляет европейские столицы рассчитывать на продолжение нынешнего курса Вашингтона в вопросах внешней политики.

Ранее Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в венгерской столице, заявив, что переговоры в текущей обстановке не приведут к желаемому результату.

К слову, в Польше уже раскрыли имя реального виновника отмены встречи на высоком уровне.