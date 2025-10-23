В США заподозрили привлекательных россиянок в шпионаже - СМИ

Американцы сильно распереживались

Газета The Times сообщила, что спецслужбы США начали проверку по делу о возможной "работе под прикрытием" привлекательных женщин из России и Китая. По версии издания, их якобы направляют в Америку с целью познакомиться и вступить в брак с перспективными учеными, чтобы через личные связи получить доступ к технологическим секретам.

Руководитель аналитического отдела компании Pamir Consulting Джеймс Малвенон рассказал изданию, что сам якобы стал объектом "охоты". По его словам, в последнее время он получает множество сообщений в соцсетях от молодых китаянок, проявляющих чрезмерный интерес к его персоне.

Источники газеты также утверждают, что для шпионской деятельности РФ и КНР якобы зачастую используют не профессиональных агентов, а обычных людей – бизнесменов, инвесторов или исследователей, которых сложно заподозрить в подобной работе.

При этом опасения американских властей доходят до абсурда. Так, недавно двух красивых гражданок Китая не допустили на бизнес-конференцию в Вирджинии только из-за подозрений в возможной связи с иностранной разведкой.

При этом никаких доказательств в пользу этих обвинений издание не приводит, ограничиваясь ссылками на источники в спецслужбах.

