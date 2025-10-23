В США заподозрили привлекательных россиянок в шпионаже - СМИ

Разведка США назвала угрозой привлекательных россиянок
Фото: www.unsplash.com
Американцы сильно распереживались

Газета The Times сообщила, что спецслужбы США начали проверку по делу о возможной "работе под прикрытием" привлекательных женщин из России и Китая. По версии издания, их якобы направляют в Америку с целью познакомиться и вступить в брак с перспективными учеными, чтобы через личные связи получить доступ к технологическим секретам.

Руководитель аналитического отдела компании Pamir Consulting Джеймс Малвенон рассказал изданию, что сам якобы стал объектом "охоты". По его словам, в последнее время он получает множество сообщений в соцсетях от молодых китаянок, проявляющих чрезмерный интерес к его персоне.

Источники газеты также утверждают, что для шпионской деятельности РФ и КНР якобы зачастую используют не профессиональных агентов, а обычных людей – бизнесменов, инвесторов или исследователей, которых сложно заподозрить в подобной работе. 

При этом опасения американских властей доходят до абсурда. Так, недавно двух красивых гражданок Китая не допустили на бизнес-конференцию в Вирджинии только из-за подозрений в возможной связи с иностранной разведкой.

При этом никаких доказательств в пользу этих обвинений издание не приводит, ограничиваясь ссылками на источники в спецслужбах.

К слову, в Польше ранее раскрыли имя реального виновника отмены саммита РФ-США. 

Источник: The Times ✓ Надежный источник
По теме

Военный переворот на Украине: кого поставят вместо Зеленского

Кандидатов будут искать среди действующих военных

В России жестко отреагировали на слова Польши о подрыве нефтепровода "Дружба"

Варшава без смущения публично поддержала международный терроризм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей