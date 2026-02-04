Москва видит, как вооружаются соседи

Япония стремительно увеличивает военные расходы: они составили ¥9 трлн – порядка 59 млрд долларов, что резко контрастирует с официальной политикой и пацифистской конституцией, обратили внимание журналисты Baidu.

Токио, считает автор китайского издания, не просто увеличивает расходы, но начинает угрожать соседям. Япония занимается модернизацией эсминцев, чтобы привести их в соответствие к авианосцам. Дальность действия ракет также увеличивается и с легкостью покрывает расстояния до 1 тыс. км.

Японская милитаризация – тревожный сигнал для Китая и России. В Москве также обратили внимание на то, как активно вооружается Япония. И, считает Baidu, этим вызвано заявление заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, который подчеркнул, что РФ не допустит присутствия наземных ударных систем США на территории Японии.

"Довольно жесткие заявления выходят за рамки простой дипломатической риторики. Фактически Россия проводит для Японии четкую красную линию", – говорится в материале.

Глава российской дипломатии обращал внимание, что мобильные наземные установки Typhon, предназначенные для запуска "Томагавков", остались в Японии. Ранее они были завезены Штатами для совместных военных учений.