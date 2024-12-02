Собянин: масштабный проект "Зима в Москве" начинается с "Доброй елки"

Собянин: масштабный проект "Зима в Москве" начинается с "Доброй елки"
Фото: Авилов Александр /АГН Москва
С начала благотворительной акции исполнено уже более 2,5 тыс. детских желаний

Большой праздничный проект "Зима в Москве" стартовал в столице в воскресенье, 1 декабря. Любители фигурного катания вышли на катки, приверженцы командных спортивных игр поучаствовали в первых зимних состязаниях, на фестивальных площадках вкусно запахло московскими плюшками и мандаринами, в парках прошел флешмоб зажжения новогодних елок. Во всех районах города было весело и интересно.

Но Новый год – это еще и время добрых дел, время особенно теплой заботы об окружающих. Поэтому 1 декабря в Москве началась благотворительная акция "Добрая елка", участвуя в которой, каждый желающий может исполнить мечты детей, оставшихся без родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях.

Акция "Добрая елка" уже стала традиционной – в этом году она проводится в Москве уже в третий раз, напомнил мэр Сергей Собянин. Он рассказал, что волонтеры заранее попросили своих подопечных написать письма Деду Морозу, а затем распределили их по категориям: развивающие материалы и книги, музыкальные инструменты, хобби, детские игрушки, цифровая техника, спортивный инвентарь, одежда и наряды, события и экскурсии.

Детские желания размещены на сайте акции, а часть из них появится с 7 декабря на елках, установленных на фестивальных площадках "Московских сезонов", в Центральном детском магазине, на "Острове мечты", в парке "Зарядье", во многих торговых центрах, ресторанах и отелях – более 100 деревьев с необычными шарами ждут всех желающих исполнить мечту ребенка.

"Стать Дедом Морозом или Снегурочкой просто: нужно зайти на сайт акции или снять шар с елки и заполнить форму заявки на исполнение желания. Через какое-то время оператор колл-центра позвонит, чтобы подтвердить заявку. После нужно дождаться звонка от представителя НКО и договориться об удобной дате для передачи подарка подопечному",

– рассказал в своем блоге Сергей Собянин, приглашая москвичей участвовать в акции. Он отметил, что мечты у ребят разные, но вполне выполнимые: кто-то хочет игрушечную железную дорогу, кто-то – побывать на спектакле "Щелкунчик", кто-то гитару.

Одно из популярных желаний – попасть в кабину машиниста метро. Многие хотят увидеть, как все устроено за кадром телевизионных новостей. Исполнить такие желания помогают специалисты. А вот подарить ребенку игрушку или сводить в парк развлечений может любой желающий.

"Приглашаю всех принять участие в этой доброй и светлой акции!" – обратился Сергей Собянин к москвичам.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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