Советские артисты Торсуевы рассказали о своих буднях в зоне боестолкновений

Уехавшие на фронт советские артисты сделали неожиданное признание
Юрий и Владимир Торсуевы. Фото: соцсети
Звезды всеми силами стараются помочь бойцам

Актеры-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, ставшие известными после культовой советской киноленты "Приключения Электроника", регулярно приезжают в зону специальной военной операции с концертами. В свежем интервью они рассказали, как изменилась их жизнь после начала боевых действий и сделали неожиданное признание о том, что считают своей главной миссией на передовой.

Юрий Торсуев рассказал, что появившаяся в Сети нашумевшая фотография, где он в военной форме с оружием в руках, на самом деле сделана на съемках сериала "Ополченский романс". При этом он добавил, что образ был вдохновен реальными бойцами, с которыми он встречался в Донбассе еще с 2014 года. Сейчас братья ездят в новые регионы страны почти каждый месяц.

Они подчеркнули, что их вклад – не в оружии, а в слове и песне. По мнению Торсуевых, на фронте каждый должен делать то, что умеет, а их дело – поднимать настроение, отвлекать бойцов от тяжелых мыслей. Артисты выступают в блиндажах, в госпиталях и реабилитационных центрах. По их словам, для них самое ценное – это видеть, как солдаты, только что вернувшиеся с задания, вдруг начинают улыбаться и подпевать. Именно это звезды считают своей главной миссией.

Братья вспоминали, как недавно побывали в центре восстановления в Вороново. Там им довелось пообщаться с бойцами, потерявшими руки и ноги. Несмотря на тяжелые травмы, многие из них заявили, что после протезирования вернутся в строй, потому что там остались их товарищи и смысл жизни.

К слову, ранее стало известно о гибели популярного российского артиста в зоне боевых действий.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
