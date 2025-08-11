Кайли Миноуг устроила шоу в цветах российского флага

Многие поклонники сильно удивлены

Популярная почти во всех уголках мира исполнительница Кайли Миноуг вызвала бурю эмоций у российской публики, выйдя на сцену в наряде, оформленном в цветах флага нашей страны.

Артистка появилась в коротком черном платье без рукавов, украшенном сверкающей бахромой, которая формировала три полосы: широкую белую сверху, синюю в середине и красную внизу – точно повторяя цвета российского триколора.

Этот неожиданный выбор костюма вызвал настоящий шок у российских зрителей и пользователей соцсетей, многие из которых выразили свое удивление и восхищение в комментариях на просторах интернет-пространства.

Фото: соцсети

Ранее подобный наряд в бело-сине-красных оттенках продемонстрировала суперзвезда Бейонсе во время концерта на американской сцене. Российские поклонники тогда также бурно отреагировали на такой выбор, он вызвал восторг и обсуждения в интернете. Являются ли такие выходы некими таинственными сигналами или всего лишь странными совпадениями, пока не ясно.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
