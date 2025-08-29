Гуф разорвал отношения с невестой Разият, которой недавно сделал предложение

Музыкант никак не может устроить личную жизнь

История отношений 45-летнего Алексея Долматова, известного публике как Гуф, и его избранницы Разият Салаховой завершилась неожиданным разрывом. 27-летняя девушка поделилась в социальных сетях видео с артистом и призналась, что они больше не вместе. Она отметила, что расстается со звездой с благодарностью за все хорошее, что было в их паре, но при этом не скрыла, что переживает тяжелые эмоции.

Новость стала сюрпризом для поклонников. Еще недавно музыкант публично сделал предложение на концерте в Москве: вручил возлюбленной кольцо и букет роз. Казалось, впереди у них прекрасное будущее, но счастье продлилось недолго.

Сама Разият ранее рассказывала, что в отношениях не все складывалось гладко. По ее словам, Гуф нередко критиковал ее внешность и даже просил набрать вес, что вызвало бурное обсуждение в Сети. Несмотря на это, девушка тогда уверяла, что готова сохранять союз.

Свою точку зрения озвучил и сам артист. Он признал, что они пытались сохранить отношения, но сделать это оказалось невозможно. Гуф добавил, что не держит зла, желает бывшей невесте только добра и всегда готов поддержать ее. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Для музыканта это далеко не первый разрыв. Ранее он был женат на блогере Айзе, от этого брака у него есть сын. Второй союз с моделью Юлией Королевой также закончился разводом, но подарил ему дочь Тину. Оба брака сопровождались громкими скандалами.

