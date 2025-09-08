Сын Шварценеггера женился

Молодой человек наконец-то обрел личное счастье

Патрик Шварценеггер связал себя узами брака с известной в мире моды манекенщицей Эбби Чемпион, которой сейчас двадцать восемь. Самому парню уже 31. Их связь длится почти десятилетие. Заветное предложение руки и сердца прозвучало еще два года назад, но торжество пришлось отложить из-за съемок артиста в кино.

Влюбленные вступили в брак в Айдахо. Красотка главный день своей жизни встретила в кремовом платье с пышной юбкой, а жених выбрал смокинг с темными брюками. Палитра праздника была светлой: подружки облачились в лимонные наряды, а друзья жениха – в классические костюмы.

На церемонии присутствовали только близкие. Разумеется, Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер поддержали наследника. Родные со стороны Эбби также участвовали в пышном торжестве. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Для молодого человека это не первый опыт публичных отношений. Ранее он встречался с эпатажной певицей Майли Сайрус, однако тот роман оказался недолгим.

