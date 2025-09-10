Блогер Никита Ефремов* внесен в список террористов и экстремистов

Курс рубля
Российский предприниматель и блогер Никита Ефремов* включен в перечень террористов и экстремистов, опубликованный Росфинмониторингом. В базе указаны его полные данные, включая дату рождения и адрес регистрации.
Молодого человека задержали в августе 2025 года в московском аэропорту Шереметьево. В его отношении возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в 2021–2022 годах он перечислял деньги на счета организации, деятельность которой в России запрещена. За это ему может грозить серьезное наказание, вплоть до тюремного срока.
Предприниматель известен как основатель магазина одежды и кроссовок, популярного среди молодежи и артистов. Однако еще в 2023 году его бизнес оказался в центре скандала: в магазинах прошли обыски, а тысячи пар обуви изъяли после жалоб покупателей на подделки. Несмотря на это, Ефремов сумел открыть торговую точку в одном из моллов Дубая. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
Сам блогер ранее утверждал, что испытывал давление и сталкивался с угрозами, а его компанию якобы пытались вытеснить конкуренты. В СМИ также писали о возможных долгах, из-за которых Ефремов мог лишиться нескольких своих проектов. Сейчас его будущее зависит от итогов расследования.
