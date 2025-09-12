Лепс подарил невесте-студентке подарок за несколько миллионов рублей

Лепс подарил невесте-студентке подарок за астрономическую сумму
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: соцсети
Певец продолжает баловать девушку

Григорий Лепс продолжает одаривать свою возлюбленную Аврору Кибу дорогими подарками. На этот раз 63-летний исполнитель преподнес 19-летней девушке браслет от бренда Hermès, стоимость которого составила около 14,4 миллиона рублей.

Счастливая студентка опубликовала фото украшения в социальных сетях, показав коробочку и сам браслет на руке. В подписи она отметила, что считает возрастного артиста своим мужем, хотя официальной регистрации брака у пары пока нет.

Исполнитель представил девушку как невесту более года назад и признавался, что копит на "свадьбу десятилетия". При этом артист говорил, что финансовые трудности, вызванные неудачными вложениями в ресторанный бизнес, стали причиной переноса торжества.

Это не первый щедрый подарок певца: ранее он преподносил возлюбленной кольцо Graff за 70 миллионов рублей и дарил более 15 тысяч роз. 

Несмотря на критику в адрес пары из-за большой разницы в возрасте, артист подчеркивает, что счастлив с юной прелестницей и мечтает о совместных детях. Девушка, в свою очередь, признается, что видит в нем будущего мужа и отца семьи. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

