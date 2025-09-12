Бузова отменила концерт в Ростове-на-Дону

Бузова внезапно отменила концерт: получила письмо из МВД
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Артистка решила сама рассказать, что случилось

Знаменитая российская исполнительница Ольга Бузова внезапно отменила свой концерт в Ростове-на-Дону, который должен был пройти 12 сентября. Как рассказала любимица публики, причиной стало обращение из регионального управления МВД.

По ее словам, в письме из ведомства содержалась рекомендация отказаться от проведения мероприятий с числом участников более 50 человек. Знаменитость пояснила, что главным приоритетом для нее остается безопасность зрителей, поэтому решение об отмене оказалось неизбежным.

Звезда социальных сетей и эстрады подчеркнула, что выступление не отменяется окончательно, а переносится на следующий год – концерт планируют организовать в 2026-м.

Новость сильно расстроила поклонников певицы. Яркие шоу исполнительницы всегда собирают большое количество зрителей – девушка выкладывается "на все 100" и приводит публику в восторг.

К слову, ранее стало известно, что артистка перестала финансировать строительство храма.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
