Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Знаменитая российская исполнительница Ольга Бузова внезапно отменила свой концерт в Ростове-на-Дону, который должен был пройти 12 сентября. Как рассказала любимица публики, причиной стало обращение из регионального управления МВД.
По ее словам, в письме из ведомства содержалась рекомендация отказаться от проведения мероприятий с числом участников более 50 человек. Знаменитость пояснила, что главным приоритетом для нее остается безопасность зрителей, поэтому решение об отмене оказалось неизбежным.
Звезда социальных сетей и эстрады подчеркнула, что выступление не отменяется окончательно, а переносится на следующий год – концерт планируют организовать в 2026-м.
Новость сильно расстроила поклонников певицы. Яркие шоу исполнительницы всегда собирают большое количество зрителей – девушка выкладывается "на все 100" и приводит публику в восторг.
К слову, ранее стало известно, что артистка перестала финансировать строительство храма.
Страны совсем не намерены защищать Незалежную
Многие незалежные политики недовольны действиями президента-комика