Алена Кравец прилюдно ударила приемную дочь

"Мерзкая свинья": российская певица прилюдно избила приемную дочь
Алена Кравец. Фото: соцсети
Очевидцы были в шоке от увиденного

В очередном выпуске телепроекта "Пусть говорят" произошел громкий конфликт между певицей Аленой Кравец и ее приемной дочерью Даниеллой. Встреча после полугода разлуки должна была помочь найти биологического отца девушки, но вместо примирения зрители увидели шокирующую сцену.

С первых минут атмосфера накалилась: знаменитость вместе с супругом Русланом обвинили девушку во лжи и заявили, что никогда не применяли к ней силу, на что та неоднократно жаловалась.

Девушка же эти слова отвергла и даже предложила пройти проверку на полиграфе. В ответ звезда обвинила ее в том, что та якобы писала письма с признаниями, что хочет "избавиться" от семьи.

Перепалка достигла апогея, когда юная скандалистка упрекнула звезду в том, что у нее не может быть собственных детей. Эти слова стали спусковым крючком: телеведущая подбежала к девушке и несколько раз ударила ее по лицу, выкрикивая обидные оскорбления.

 "У меня нет детей только из-за того, что я тебя воспитывала. Ты поняла меня, мерзкая свинья?" – заявила артистка.  

После вспышки ярости Кравец покинула студию, но вскоре вернулась. Однако ни о каких извинениях речи не было – телеведущая лишь потребовала, чтобы девушка отказалась от ее фамилии и навсегда забыла о связи со звездным семейством.

Скандал вызвал бурю эмоций в зале и за его пределами: народ не ожидал, что семейные разборки дойдут до рукоприкладства прямо в эфире федерального канала.

К слову, ранее знаменитость рассказала, как работает клуб рублевских жен Дибровой.

Источник: Шоу "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
