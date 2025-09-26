Известную журналистку Божену Рынска наказали штрафом за унижение русских
Один из столичных судов вынес решение по делу журналистки Божены Рынски (Малашенко). Ее признали виновной в унижении русских и назначили наказание в виде штрафных санкций в размере 20 тысяч рублей.
В судебных документах указывается, что женщина в интервью, опубликованном в на просторах интернет-пространства, допустила высказывания, направленные против группы людей по признаку национальности.
Ранее московские прокуроры сообщили о возбуждении дела по факту нарушения российского законодательства по статье, которая предусматривает ответственность за разжигание ненависти и унижение достоинства. В итоге женщину признали виноватой и назначили ей денежное наказание.
Отметим, в одном из своих публичных откровений журналистка как-то с презрением заявила, что живущие в Латвии россияне являются "остатками советского русского мира". Кроме того, она добавила, что не считает русских людьми, противопоставив их латышам, о которых высказалась положительно.
