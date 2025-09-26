Звезда телесериалов Алисса Милано повторно удалила грудные импланты

Звезда телесериалов повторно удалила грудные импланты
Алисса Милано. Фото: соцсети
Теперь знаменитость выступает за естественную красоту

Популярная артистка Алисса Милано, прославившаяся после нашумевшего в свое время телепроекта "Зачарованные", объявила, что во второй раз удалила грудные импланты.

Девушка впервые прибегла к пластической хирургии еще в начале девяностых, но спустя десять лет отказалась от имплантов по медицинским причинам. Позже она снова решилась увеличить женские прелести, однако теперь решила окончательно завершить эту историю.

Звезда призналась: в молодости ей казалось, что пластика – необходимый шаг для карьеры и повышения привлекательности. Сейчас знаменитость называет отказ от имплантов освобождением от навязанных стандартов.

Она добавила, что пример других женщин, открыто делившихся подобным опытом, помог ей решиться на этот шаг. Важным мотивом стала и забота о дочери: звезда надеется, что девочке не придется сталкиваться с давлением стереотипов. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее хирург назвала Евгения Плющенко жертвой пластики.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
