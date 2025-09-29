Мэттью Макконахи восемь лет не разговаривал с матерью

Легендарный артист объяснил все, как есть

Известный во всем мире артист Мэттью Макконахи признался, что долгие годы у него были натянутые отношения с родительницей. Любимец публики неожиданно рассказал, что почти восемь лет они почти не общались.

55-летний кумир миллионов сейчас поддерживает теплые отношения со своей 93-летней матерью Кей, но так было не всегда. Он отметил, что на протяжении долгого времени ограничивался лишь короткими телефонными разговорами с ней по воскресеньям.

Причиной разлада стало чрезмерное внимание женщины к прессе. Знаменитость вспоминал, что часто говорил ей о чем-то личном, а спустя несколько дней читал это в новостях.

Особенно его задел один случай: в интервью мать пригласила папарацци в дом, где он вырос, и показала его личные вещи. Артист признался, что был возмущен до глубины души и прямо спросил мать, зачем она это сделала. Та ответила, что не думала, что он когда-либо увидит ту программу.

По словам знаменитости, позже ситуация изменилась. Когда его карьера стала стабильной, он решил иначе относиться к выходкам матери и официально позволил ей говорить все, что она хочет.

