Меган Маркл оскорбила память погибшей принцессы Дианы

В королевском семействе новый скандал

Меган Маркл вновь оказалась в центре громкого скандала – на этот раз из-за поступка, который поклонники королевской семьи сочли кощунственным.

Герцогиня Сассекская прилетела в Париж на Неделю моды и после показа отправилась в лимузине по вечернему городу. Она сняла короткое видео, где расслабленно закинула ноги и любовалась огнями столицы.

Все бы осталось без пристального внимания, если бы не одно обстоятельство – ее автомобиль проезжал рядом с туннелем Альма, тем самым местом, где в 1997 году трагически погибла принцесса Диана, мать принца Гарри.

Кадры, опубликованные в соцсетях, вызвали бурю возмущения. Пользователи посчитали, что такое поведение вблизи места трагедии – проявление цинизма и полного отсутствия уважения к памяти Дианы. Многие писали, что герцогиня нарочно эпатирует публику, зная, какой символический смысл несет это место.

Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс назвал поведение Меган бесчувственным и поразительно неуместным. По его мнению, подобные поступки только усиливают негативное отношение к этой даме и окончательно подрывают ее репутацию. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Некоторые поклонники увидели в ее действии не случайность, а скрытый намек – мол, этот жест мог быть своеобразным посланием семье Виндзоров. Большинство сошлись во мнении: для женщины, которая носит титул герцогини такое поведение – за гранью допустимого.

