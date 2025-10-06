Меган Маркл оскорбила память погибшей принцессы Дианы

Меган Маркл оскорбила память погибшей принцессы Дианы
Меган Маркл. Кадр: соцсети
В королевском семействе новый скандал

Меган Маркл вновь оказалась в центре громкого скандала – на этот раз из-за поступка, который поклонники королевской семьи сочли кощунственным.

Герцогиня Сассекская прилетела в Париж на Неделю моды и после показа отправилась в лимузине по вечернему городу. Она сняла короткое видео, где расслабленно закинула ноги и любовалась огнями столицы.

Все бы осталось без пристального внимания, если бы не одно обстоятельство – ее автомобиль проезжал рядом с туннелем Альма, тем самым местом, где в 1997 году трагически погибла принцесса Диана, мать принца Гарри.

Кадры, опубликованные в соцсетях, вызвали бурю возмущения. Пользователи посчитали, что такое поведение вблизи места трагедии – проявление цинизма и полного отсутствия уважения к памяти Дианы. Многие писали, что герцогиня нарочно эпатирует публику, зная, какой символический смысл несет это место.

Королевский эксперт Ричард Фитцуильямс назвал поведение Меган бесчувственным и поразительно неуместным. По его мнению, подобные поступки только усиливают негативное отношение к этой даме и окончательно подрывают ее репутацию. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру". 

Некоторые поклонники увидели в ее действии не случайность, а скрытый намек – мол, этот жест мог быть своеобразным посланием семье Виндзоров. Большинство сошлись во мнении: для женщины, которая носит титул герцогини такое поведение – за гранью допустимого.

К слову, ранее Дональд Трамп несколько раз унизил короля Британии.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
По теме

ВСУ напали на торговый центр под Курском — срочная новость

Боевики продолжают кошмарить мирное население

В США подняли на смех странное заявление Берлина о России

Немцы продолжают накалять ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей