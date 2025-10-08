Инстасамка поделилась, что хочет испытать эмоции Бузовой

Инстасамка сделала неожиданное заявление о Бузовой
Инстасамка. Фото: соцсети
Девушка будет участвовать в популярном шоу

Певица Инстасамка вместе с супругом Moneyken решилась на смелый эксперимент – участие в приключенческом шоу "Форт. Возвращение легенды". Для влюбленных знаменитостей это первый подобный телепроект, и, как призналась девушка, волнение перед съемками было сильным.

Исполнительница вспомнила свою коллегу Ольгу Бузову. Она рассказала, что давно смотрела выпуски знаменитого шоу и особенно запомнила эмоциональные моменты с участием этой звезды.

По словам девушки, ей хотелось бы испытать те же неподдельные чувства, что переживала тогда ее коллега: восторг, азарт и настоящий драйв. Артистка добавила, что они с мужем надеются так же "оторваться по полной" и получить массу впечатлений.

По задумке проекта, участники должны добраться до форта, где их ждут экстремальные задания – под водой, на высоте, в темных кельях и даже в окружении диких животных. Чтобы заполучить сокровища, команда обязана собрать пять частей ключа и разгадать загадочные подсказки. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Бузова намекнула на новый роман, показав роскошный подарок от воздыхателя.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
