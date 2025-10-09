Российская телеведущая Борисова сдала дочь в приемную семью

Курс рубля
Этим летом в семье телеведущей Даны Борисовой произошел серьезный разлад. Ее дочь Полина заявила, что мать мешает ей строить собственную карьеру, собрала вещи и ушла из дома. Тогда шоувумен обратилась за советом к Андрею Малахову, и тот предложил отправить девушку в деревню, где она сможет отдохнуть от напряжения и научиться самостоятельности.
Так девушка оказалась в селе Покровка под Белгородом, где ее приняла приемная семья. Сначала жизнь в глубинке далась ей нелегко – не хватало городских удобств, плохо ловила связь, а просыпаться приходилось еще до рассвета.
Однажды хозяйка дома попросила помочь с доением коровы, и звездная наследница резко отказалась, заявив, что боится животного и не хочет приближаться к нему.
"Она меня ударит, я без зубов или уродиной останусь", – пожаловалась звезда.
Женщина же не стала сердиться и терпеливо объяснила, как справиться со страхом. Она сказала девушке, что относится к ней, как к собственной дочери, и хочет лишь помочь. Эти слова тронули Полину, и впервые за долгое время она почувствовала настоящую теплоту и заботу.
Позже девушка призналась, что с матерью давно не может найти общий язык – их разговоры часто заканчиваются ссорами. В деревне же девушка чувствует себя прекрасно – она наконец поняла, что такое настоящая семья.
К слову, ранее стало известно, почему шоувумен решила закрыть дочери путь на экраны.
