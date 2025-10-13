Российская певица Лель назвала растение для лечения горла

Знаменитость уверяет, что средство работает безотказно

Известная российская исполнительница Катя Лель поделилась проверенным (как она утверждает) способом быстро восстановить голос и вылечить больное горло. Артистка, активно гастролирующая в последние годы, пожаловалась, что при насыщенном графике ей приходится особенно тщательно следить за здоровьем, ведь от этого напрямую зависит ее работа.

Она рассказала, что однажды помогла солисту группы "Иванушки International" Кириллу Туриченко, у которого перед выступлением заболело горло. В аэропорту, где они случайно встретились, знаменитость посоветовала ему простое средство – высушенные бутоны гвоздики. Звезда утверждает, что после этого ее коллега тут же почувствовал облегчение.

Артистка отметила, что пользуется этим способом уже давно и всегда держит гвоздику при себе – дома, в машине и в сумке. Она уверена, что это растение обладает сильным антибактериальным действием и помогает укрепить иммунитет.

Артистка пояснила, что просто рассасывает бутон гвоздики, а иногда заваривает его как чай, добавляя лимон, мед и ромашку. Такой напиток, по ее словам, не только снимает воспаление, но и помогает расслабиться перед сном.

Ранее звезда рассказывала, что, по ее убеждению, обладает способностями к исцелению людей, которые получила после мистического опыта.