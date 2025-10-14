Молочников пожаловался на нищенскую жизнь в эмиграции

Жизнь за границей оказалась совсем не такой, какой ее представляли беглецы

Сбежавший из России режиссер Александр Молочников признался, что жизнь за пределами родной страны стала для него тяжелым испытанием. В интервью он рассказал, как после отъезда оказался практически без денег и был вынужден скитаться по чужим квартирам, пытаясь хоть как-то устроиться.

По словам звезды, в первые месяцы эмиграции он жил буквально на копейки. Все его сбережения составляли около десяти тысяч долларов, но вскоре стало ясно, что этих денег едва хватает на самое необходимое. Он признался, что не знал, как оплачивать жилье, и в какой-то момент оказался в квартире знакомых, размером "примерно со стол".

Культурный деятель вспоминал, что ему повезло лишь в одном – друзья иногда приглашали на ужины, чтобы он не голодал. Но условия жизни оставляли желать лучшего: в квартире, где он временно обосновался, начались настоящие бедствия. Хозяйка заболела и уехала, а оставшиеся животные превращали жилье в хаос. Режиссер рассказал, что по утрам просыпался в крохотной комнате, а кошки справляли нужду прямо в ванной.

"Кошки писали в ванну, с утра я сонный вставал в эту лужу, снизу орали бомжи", – описал он тот период.

