Певица Штурм стала жертвой мошенников

Российская певица стала жертвой мошенников
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Злоумышленники испортили жизнь многим простым россиянам и добрались до некоторых звезд

Известная российская исполнительница Наталья Штурм стала жертвой кибермошенников. Как рассказала артистка в своем Telegram-канале, аферисты обманули ее через этот мессенджер.

Знаменитость сообщила, что ей написал человек, представившийся председателем жилищного кооператива. Он заявил, что проводит электронную перепись жильцов и попросил переслать запрос из системы "Госуслуг".

Певица пояснила, что сообщение поступило рано утром, а сам контакт казался проверенным, поэтому она не заподозрила подвоха. Лишь после звонка конкретному лицу выяснилось, что к настоящему председателю уже обратились другие жильцы, а сам он, разумеется, никакую перепись не проводил.

Артистка призналась, что торопилась на съемку и из-за спешки не обратила внимание на мелкие детали, которые могли насторожить. После этого мошенники получили доступ к ее учетной записи на "Госуслугах".

Звезда эмоционально отреагировала на произошедшее, заявив, что разочарована в уровне безопасности государственных сервисов и больше не доверяет ни мессенджеру, ни порталу. "Почему взломать "Госуслуги" оказалось так просто?" – возмутилась певица, назвав случившееся "глупой ошибкой".

Ранее стало известно, что артистка вышла замуж за 34-летнего альфонса.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
