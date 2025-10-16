Детский психолог осудила "голое" воспитание от Ивана Дорна

Интимное признание артиста шокировало публику

Публика была обескуражена откровениями певца Ивана Дорна о том, что он нередко ходит дома абсолютно голым в присутствии своих детей. Его признание вызвало бурную реакцию – отозвались даже специалисты по детской психологии.

Детский психолог Дарья Дугенцова в разговоре с журналистами назвала подобное поведение "настоящим кошмаром" и подчеркнула, что детская психика не готова к таким проявлениям. Она напомнила, что дети до 10–12 лет не способны правильно воспринимать наготу взрослых вне контекста, и это может привести к серьезным последствиям.

Ранее сам Дорн рассказал, что раньше спокойно ходил без одежды при сыне и дочери, однако теперь жена начала замечать, что дети взрослеют, и стала просить его вести себя иначе. Он объяснил, что это странное поведение дает ему ощущение "свободы", а излишние запреты его слишком огорчают.

Однако Дугенцова считает, что такая "свобода" разрушает личные границы ребенка. Она пояснила, что, привыкая к виду обнаженных взрослых, дети перестают различать, где проходит грань между интимностью и обычной жизнью. Это, по ее словам, может привести к тому, что в будущем ребенок не распознает ситуацию, если кто-то попытается посягнуть на его безопасность.

К слову, ранее беглый артист Александр Васильев устроил грязный скандал с россиянами в Европе.