Певица Алекса объявила о разводе

Еще одна звездная пара привлекла к себе внимание расставанием

Исполнительница Алекса, ставшая известной благодаря участию в телепроекте "Фабрика звезд", сообщила о расставании с супругом Вячеславом Дайчевым. На своей странице в соцсети артистка опубликовала эмоциональное обращение, в котором рассказала, что несмотря на разрыв, ценит то, что их союз подарил ей много счастливых воспоминаний, и поблагодарила мужчину за дочь Адриану.

Однако не все поклонники восприняли заявление всерьез. Многие вспомнили, что весной звезда уже публиковала подобное сообщение, которое позже объяснила взломом аккаунта. Поэтому часть подписчиков решила, что и теперь речь может идти о временных разногласиях или попытке привлечь внимание.

Отношения этой пары с самого начала бурно обсуждались в прессе. Известно, что ради романа с певицей Вячеслав расстался с предыдущей избранницей Александрой Сивковой, которая на тот момент ожидала ребенка. Несмотря на рождение сына, мужчина, по данным СМИ, почти не участвует в его жизни.

Интересно, что официально пара оформила отношения лишь год назад, хотя их роман длится около четырех лет. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Теперь же артистка, если, конечно, это правда, решила поставить точку в этой истории.

