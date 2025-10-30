Успенская удивила рассказом о драке с проститутками в тюрьме

Молодость знаменитости проходила очень ярко

Знаменитая российская исполнительница Любовь Успенская призналась, что когда-то оказалась в американской тюрьме – это произошло из-за безрассудного поступка. Артистка, которая долгое время проживала в США и выступала перед русской диаспорой, попала за решетку после бурной ночи.

По словам звезды, все началось с неудачного падения, после которого она решила обратиться в русскую клинику в Сан-Бернардино. Доктора успокоили ее – переломов не было, и компания решила отметить хорошую новость горячительным.

После выпивки артистка села за руль вместе с четырьмя мужчинами, включила громкую музыку и, увлекшись, разогналась до огромной скорости. Полицейские подали сигнал остановиться, но из-за шума звезда их просто не услышала.

Когда авто все же прижали к обочине, певицу задержали и доставили в участок. Ночь ей пришлось провести в камере, куда уже были помещены несколько проституток. Певица ошеломила публику рассказом о том, как сокамерницы попытались забрать у нее еду и одежду. Завязалась потасовка, но артистка дала отпор и заставила всех держаться подальше. Звезда призналась, что в молодости совершала много безрассудных поступков.

