Шоумен Григорян сообщил, что прах Попова из "Полицейского с Рублевки" кремируют

Озвучена последняя воля Попова из "Полицейского с Рублевки"
Роман Попов. Фото: кадр из Youtube
Близкие исполнят желание покойной звезды российских сериалов

Российский актер Роман Попов хотел, чтобы его прах был развеян над Черным море. О воле покойного артиста поведал его друг, экс-участник "Камеди Клаб" Оганес Григорян.

Звезда "Полицейского с Рублевки" скончался 29 октября. Роману было 40 лет. Как уточнил Оганес, к смерти привели осложнения вследствие химиотерапии.

Прощание с Поповым проходит в московской ЦКБ №1. По признанию самого шоумена, тело Романа кремируют. Однако в окружении покойного артиста говорят, что лишь часть праха развеют над морем – другую захоронят на Троекуровском кладбище.

40-летний актер до самого конца пытался победить болезнь. В последний раз Григорян виделся с Поповым в сентябре. Комик вспоминает, что Роман на их встрече попросту шутил – впечатления, что друг прощается, не было, передает Life.ru  

"Он строит какие-то планы и думал, что мы будем делать дальше", – рассказал Оганес.

А их общий знакомый рассказал Григоряну, что Роман часто вспоминал своего друга и их приключения. Вместе с Оганесом они проделали серьезный творческий путь: начинали с "Дуэта 20:14", радовали зрителей в "Камеди Баттл", а в 2012-м году стали участниками "Камеди Клаб".

По предварительным данным, которые озвучивались ранее, Попов умер из-за рецидива рака мозга, с которым боролся годами. Роман частично потерял зрение на один глаз, но продолжал работать в съемках.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
