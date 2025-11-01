Вдова Попова рассказала о последних днях жизни знаменитого актера

"Я принимаю смерть": что успел сказать Попов жене перед уходом на тот свет
Кадр youtube.com
На прощании с артистом вдова пыталась сдержать слезы

Вдова актера Романа Попова Юлия призналась, что не смогла поговорить с мужем перед его смертью – супруг находился не в том состоянии. Сдерживая рыдания, женщина поделилась воспоминаниями об артисте, которого не стало 28 октября.

Роман не успел произнести и пары слов перед тем, как уйти из жизни. Все произошло стремительно. А последние месяцы супруг мучался и понимал, что с ним происходит.

"Он сказал: я принимаю смерть", – призналась Юлия.

В обращении к мужу Попова заявила, что принимает его выбор: у Романа была тяжелая жизнь. Однако он смог реализовать свои планы: построил дом и снимался в кино. И она бесконечно благодарна мужу за присутствие в ее жизни.

Свою будущую супругу звезда "Полицейского с Рублевки" знал со школьной скамьи. Спустя много лет они встретились, а в 2007 году поженились. У пары родилось трое детей – сын Федя и дочки Елизавета и Марта. Последняя родилась, когда папа уже болел.

Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем, признался его друг и коллега Оганес Григорян в беседе с журналистами. Романа не стало 28 октября. Ему было 40 лет. Уточнялось, что к летальному исходу могли привести осложнения, возникшие после химиотерапии.

