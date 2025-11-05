Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков из Израиля

Курс рубля
Актриса Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде запрещенных веществ: звезда "Льда" подтвердила, что приобрела их в Израиле и решила спрятать в сумочку. Запрещенку россиянка закинула в чемодан.
Обвиняемая признала, что везла в РФ вейп с гашишным маслом для личного использования.
Уже на таможне Аглая попробовала пройти через зеленый коридор. Там она была остановлена, электронное устройство было изъято.
На заседании суда в Домодедово присутствовала мать артистки Ксения Раппопорт, которая вернулась в Россию.
По данным медиа, актриса была задержана 28 августа, прилетев из Израиля. Хранение обнаруженных веществ в этой стране не считается нарушением закона, в отличие от российского законодательства, где предусмотрена уголовная ответственность.
В отношении Тарасовой было возбуждено дело о контрабанде наркотиков. Она была освобождена из-под стражи под запретом использования телефона и Интернета. Звезда "Холопа 2" объясняла произошедшее своей ошибкой, заявив, что раскаивается в своих действиях.
За артистку ранее вступился певец Прохор Шаляпин, посчитав наказание в виде 6 лет тюремного заключения за 0,4 мл запрещенного вещества для личного пользования несоизмеримым объему.
Возлюбленный Аглаи Антон Филипенко узнал о произошедшем лишь от представителей СМИ: мужчина, как оказалось вскоре после задержания артистки, был не в курсе инцидента.
