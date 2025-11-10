Монеточку* увезли на скорой во время выступления в Латвии

Певица почувствовала удушье на своем концерте

Исполнительницу Монеточка* (Елизавета Гырдымова) увезли на скорой во время выступления в Риге: по данным медиа, певица начала испытывать удушье, которое было вызвано отеком Квинке.

Карета скорой подъехала к концертному залу. Спустя час ожидания музыкальный коллектив объявив об окончании выступления.

Беглой певице сделала в больнице уколы – в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

По ряду данных, Монеточка* выступала в рижском Spelet. Спустя 40 минут после начала концерта ей стало плохо. А один из зрителей сообщил, что до этого заметил, как у исполнительницы начали слезиться глаза.

Беглая исполнительница была признана иностранным агентом в 2023 году. В октябре 2025-го она была арестована решением Басманного районного суда. Монеточке* инкриминируется уклонение от обязанностей иноагента из-за публикации контента без соответствующей плашки. Певица находится в розыске.

*признана иностранным агентом решением Минюста