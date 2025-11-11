Слова об СВО и мысли о старости: как живет актриса Екатерина Гусева

Знаменитость прославилась после нашумевшего сериала "Бригада"

Екатерина Гусева, хорошо известная зрителям по роли в культовом сериале "Бригада", продолжает активно работать в России и участвовать в новых проектах. Артистка редко делится подробностями личной жизни, но недавно рассказала, как изменила взгляд на профессию и жизнь с возрастом.

Рассуждая о старости, 49-летняя звезда отметила: время приносит новые роли и новое отношение к себе. Она с иронией заметила, что публика по привычке вспоминает ее образ двадцатилетней давности из "Бригады", однако этот этап уже позади. Актриса призналась, что готова к переходу в другую творческую фазу, где ей предстоит играть не юных героинь, а более зрелых и глубоких персонажей – учительниц, врачей, матерей и бабушек.

Супругом Екатерины уже много лет остается бизнесмен Владимир Абашкин, с которым она познакомилась еще в студенческие годы. Семья живет спокойно и без лишнего внимания со стороны прессы. У пары двое детей – сын Алексей и дочь Анна.

Что касается общественных вопросов, Гусева открыто поддерживает российских военных. Она не раз выступала перед бойцами в зоне СВО, участвовала в гуманитарных поездках и посещала госпитали. Звезда всегда подчеркивает: важно не только помогать, но и воспитывать молодое поколение в духе любви к Родине и уважения к своей стране.

Гусева также комментировала отъезд некоторых коллег за границу. Она подчеркнула, что не осуждает никого лично, но считает, что подобные решения часто продиктованы гордыней и потерей духовных ориентиров. Актриса выразила надежду, что эти люди однажды "найдут дорогу к свету" и вспомнят о своих корнях.

Сегодня Екатерина продолжает сниматься, заниматься общественной деятельностью и оставаться одной из самых уважаемых актрис российского кино.

