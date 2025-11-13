Жена Товстика заявила, что готова сохранить семью после измены мужа с Дибровой

"Точка не поставлена": жена Товстика высказалась после измены мужа с Дибровой
Фото: соцсети
Мать шестерых детей заявила, что пока никто не разводился

Супруга бизнесмена Романа Товстика Елена, пережившая, по слухам, измену мужа с Полиной Дибровой, решила высказаться после скандала, который произошел летом 2025 года. Предприниматель, как оказалось, оставил супругу, подарившую ему шестерых наследников, после чего Товстики начали выяснять отношения уже в суде.

Однако недавно Елена сообщила, что пара еще не развелась, а в дальнейшей супружеской жизни "точка не поставлена".

"Еще раз скажу, что семья – это главное в жизни каждого…", – написала Елена у себя в соцсетях.

Читающие Елену комментаторы удивились: кто-то заявил, что Товстик не станет уважать женщину, которая "не уважает сама себя". Другие призвали женщину заняться собой и детьми, порекомендовав самой поставить ту самую точку и отпустить Романа на все четыре стороны. 

Многодетная мать тяжело переживала новость о связи мужа на стороне с соседкой и близкой подругой – даже обращалась к Полине с просьбой стать крестной для ее ребенка.

А после расставания на Елену обрушилась критика. Свекор заявлял, что та якобы не испытывают любви к детям. Ну а Роман начал обвинять жену в агрессивном поведении.

В звездной тусовке рассказывали, что после скандала Полина Диброва якобы внесла в черный список бывшую подругу, не желая с ней разговаривать. А вот сама Елена была готова пообщаться. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала в Киеве

Европейцам надоело оплачивать роскошную жизнь украинских властей

Крупный финский политик бросился в ноги России

Государственный деятель не поддерживает русофобские взгляды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей