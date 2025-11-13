Жена Товстика заявила, что готова сохранить семью после измены мужа с Дибровой

Мать шестерых детей заявила, что пока никто не разводился

Супруга бизнесмена Романа Товстика Елена, пережившая, по слухам, измену мужа с Полиной Дибровой, решила высказаться после скандала, который произошел летом 2025 года. Предприниматель, как оказалось, оставил супругу, подарившую ему шестерых наследников, после чего Товстики начали выяснять отношения уже в суде.

Однако недавно Елена сообщила, что пара еще не развелась, а в дальнейшей супружеской жизни "точка не поставлена".

"Еще раз скажу, что семья – это главное в жизни каждого…", – написала Елена у себя в соцсетях.

Читающие Елену комментаторы удивились: кто-то заявил, что Товстик не станет уважать женщину, которая "не уважает сама себя". Другие призвали женщину заняться собой и детьми, порекомендовав самой поставить ту самую точку и отпустить Романа на все четыре стороны.

Многодетная мать тяжело переживала новость о связи мужа на стороне с соседкой и близкой подругой – даже обращалась к Полине с просьбой стать крестной для ее ребенка.

А после расставания на Елену обрушилась критика. Свекор заявлял, что та якобы не испытывают любви к детям. Ну а Роман начал обвинять жену в агрессивном поведении.

В звездной тусовке рассказывали, что после скандала Полина Диброва якобы внесла в черный список бывшую подругу, не желая с ней разговаривать. А вот сама Елена была готова пообщаться.