Шоу Limp Bizkit в Эстонии отменили из-за поддержки Москвы

Знаменитый музыкант четко обозначил свою позицию

Европейские власти решили жестко наказать легендарных музыкантов. В Эстонии отменили запланированное выступление культовой американской группы Limp Bizkit. Концерт должен был пройти в Таллине 31 мая 2026 года, но его сняли с афиши еще до начала продажи билетов.

Организаторы собирались открыть продажу уже в ближайшие дни, однако сначала переносили старт, а затем вовсе объявили, что мероприятие не состоится. В их заявлении подчеркивается, что решение принято "по обстоятельствам, на которые команда организаторов повлиять не может". Перед поклонниками извинились и пообещали вернуть деньги тем, кто успел оформить предварительные брони.

Причина, по которой власти Эстонии выступают против концерта, связана с давними заявлениями фронтмена Limp Bizkit Фреда Дерста. Еще в 2014 году он публично поддержал Россию и Владимира Путина после событий, связанных с Крымом.

Эстонское внешнеполитическое ведомство тогда резко раскритиковало его позицию и заявило, что не желает видеть группу в республике.

Теперь это заявление материализовалось в виде реальной отмены концерта, несмотря на интерес публики к долгожданному возвращению группы на европейскую сцену.

