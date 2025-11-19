Особняк покойного Попова выставили на продажу за 52 миллиона рублей

Особняк покойного Попова выставили на продажу за 52 миллиона рублей
Фото: кадр из Youtube
Вдова намерена как можно скорее получить деньги и переехать

Скончавшийся актер из "Полицейского с Рублевки" Роман Попов успел обжиться трехэтажным домом – и вот менее чем спустя месяц после его смерти особняк был выставлен на продажу. Вдова артиста Юлия заявила, что сделку необходимо закрыть срочно, и запросила за дом 52 миллиона рублей.

Средств на содержание особняка у Юлии нет. Таунхаус площадью в 300 "квадратов" расположен в Подмосковье. Юлия, работая учительницей, не может содержать тройню.

Попову дом достался даже без планировки. Половину суммы артист выложил сразу, а остальное отдавал в ипотечный кредит. Вдова признавалась, что после продажи особняка надеется приобрести квартиру ближе к Москве.

Напомним, Попов ушел из жизни в октябре 2025 года на 41-м году жизни. Онкологическое заболевание у него было диагностировано семью годами ранее. Лечением удалось добиться ремиссии, однако летом у артиста произошел редидив.

Рак начал стремительно прогрессировать. Роман лишился зрения и не мог ходить, а также принимать пищу без посторонней помощи.

Близкий друг покойного актера Оганес Григорян хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем. Прощание с Поповым прошло в московской ЦКБ №1.

