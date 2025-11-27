Улетевший из России Милохин работает доставщиком еды в ОАЭ

Улетевший из России блогер устроился на работу в доставку еды
Фото: АГН Москва
Бывший миллионер устроился за рубежом в сферу общественного питания

Блогер Даня Милохин устроился на работу в доставку в Дубае, о чем сообщил поклонникам в соцсетях. С 2022 года знаменитость живет в Эмиратах и занимается спортом – попутно выживая и зарабатывая средства на жизнь.

В диалоге с публикой Даня сообщил, что может порекомендовать ряд местных ресторанов – таким образом он ответил на вопрос подписчиков.

Милохин покинул Россию в 2022 году. Вернулся лишь однажды – чтобы спустя сутки вновь покинуть страну, когда появилась информация, что его могут отправить на срочную службу.

Кстати, в 2025-м Даня заявлял, что открыл в Дубае салон красоты. Однако генеральный директор опроверг его заявление в беседе с журналистами – как оказалось, Милохин выступал исключительно в качестве соинвестора барбершопа.

А не так давно артист отреагировал на новость о его возвращении в РФ: поводом для слухов стала переписка с поклонницей, которая ностальгировала по временам тиктоковского Dream Team House. В ответ Милохин заявил, что "скоро приедет", попросив не забывать, что Россия – его родная страна.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
