"Песня года": легендарный телефестиваль снова собирает звезд

Снимают "Песню года", традиционно, в начале декабря. Концерт, который ведут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, длится пять-шесть часов, и за это время можно увидеть главных российских звезд, услышать лучшие песни уходящего года, восхититься грандиозным шоу с балетом, пиротехникой, костюмами, декорациями.

В этом году "Песня-2025" состоится во Дворце спорта "Мегаспорт" 6 декабря. Среди тех кто выйдет на сцену, Игорь Крутой, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Николай Басков, Ирина Аллегрова, SHAMAN, Стас Михайлов, Дима Билан, Владимир Пресняков, Алсу, Григорий Лепс, Игорь Николаев и еще три десятка суперзвезд российской эстрады. Это будет не просто концерт, а театрализованное действо, где продумывается концепция каждого номера, чтобы зрители в зале и у экранов ахнули. Новогоднее волшебство в каждом кадре! Поэтому именно эту программу музыканты считают самой важной в декабре – для небольшой съемки там продумывают образы, шьют костюмы, худеют, работают с косметологами!

"Песня года" – знаковое и этапное событие для каждого артиста, – говорит Филипп Киркоров. – Это как экзамен на творческую зрелость. Впервые на этом фестивале я появился в далеком 1989 году. Тогда исполнил песню "Не смотри на часы". И до сих пор волнуюсь, когда участвую в нем. Конечно же, в первые дни нового года всегда смотрю концерт со своими родными, как и вся наша страна". Все эти годы артист оставался на коне – был триумфатором и победителем.

Вообще же, лауреатами "Песни" ежегодно становятся исполнители, чьи хиты в течение года покоряли вершины чартов и хит-парадов, завоевывали любовь и признание многомиллионной аудитории. Популярные молодые звезды и мэтры эстрады, народные артисты России и СССР, самые яркие и любимые исполнители – это нельзя пропустить.

"Утро.ру" – информационный партнер фестиваля "Песня года" – будет рядом с артистами и расскажет вам все новости!