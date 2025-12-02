"Песня года": легендарный телефестиваль снова собирает звезд

"Песня года": легендарный телефестиваль снова собирает звезд
Фото: Утро.ру
В нашей стране есть красивая традиция — первые дни нового года встречать вместе с любимыми артистами, которые выходят на сцену "Песни года". Но не менее интересно лично побывать на этом грандиозном концерте!

Снимают "Песню года", традиционно, в начале декабря. Концерт, который ведут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, длится пять-шесть часов, и за это время можно увидеть главных российских звезд, услышать лучшие песни уходящего года, восхититься грандиозным шоу с балетом, пиротехникой, костюмами, декорациями.

В этом году "Песня-2025" состоится во Дворце спорта "Мегаспорт" 6 декабря. Среди тех кто выйдет на сцену, Игорь Крутой, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Николай Басков, Ирина Аллегрова, SHAMAN, Стас Михайлов, Дима Билан, Владимир Пресняков, Алсу, Григорий Лепс, Игорь Николаев и еще три десятка суперзвезд российской эстрады. Это будет не просто концерт, а театрализованное действо, где продумывается концепция каждого номера, чтобы зрители в зале и у экранов ахнули. Новогоднее волшебство в каждом кадре! Поэтому именно эту программу музыканты считают самой важной в декабре – для небольшой съемки там продумывают образы, шьют костюмы, худеют, работают с косметологами!

"Песня года" – знаковое и этапное событие для каждого артиста, – говорит Филипп Киркоров. – Это как экзамен на творческую зрелость. Впервые на этом фестивале я появился в далеком 1989 году. Тогда исполнил песню "Не смотри на часы". И до сих пор волнуюсь, когда участвую в нем. Конечно же, в первые дни нового года всегда смотрю концерт со своими родными, как и вся наша страна". Все эти годы артист оставался на коне – был триумфатором и победителем.

Вообще же, лауреатами "Песни" ежегодно становятся исполнители, чьи хиты в течение года покоряли вершины чартов и хит-парадов, завоевывали любовь и признание многомиллионной аудитории. Популярные молодые звезды и мэтры эстрады, народные артисты России и СССР, самые яркие и любимые исполнители – это нельзя пропустить.

"Утро.ру" – информационный партнер фестиваля "Песня года" – будет рядом с артистами и расскажет вам все новости!

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

В Крыму сорвали покушение на высокопоставленного офицера Минобороны

Оказавшего сопротивление украинского агента ликвидировали

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей