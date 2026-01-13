Алексей Ягудин рассказал, о чем мечтал в детстве

От олимпийского золота до роли Таракана: Ягудин рассказал, о чем мечтал в детстве
Алексей Ягудин с женой Татьяной Тотьмяниной. Фото: соцсети
Спортсмен сыграл в новом ледовом шоу

В новом, красочном ледовом спектакле "Буратино" Ильи Авербуха олимпийский чемпион Алексей Ягудин предстал в неожиданном образе Таракана-рассказчика. Сам фигурист признается, что в эту роль вжился быстро.

Артист заметил, что за годы участия в ледовых шоу играл самых разных героев, и появление Таракана в "послужном списке" ничуть его не смутило. В целом, звезде больше нравятся негативные персонажи, потому что их "всегда больше всех жалко".

В беседе с журналистом женского журнала "Клео.ру" Ягудин также предался воспоминаниям о детстве. Он признался, что часто возвращается мыслями в те годы, когда маленьким мальчиком отчаянно мечтал поскорее стать взрослым, самостоятельным и наконец-то завести собаку.

"Часто вспоминаю, например, как маленьким мальчиком страстно мечтал стать постарше. Побыстрее бы! Чтобы принимать самостоятельные решения", – поделился артист.

В ответ на вопрос журналиста о невероятной энергии и жизненном тонусе фигурист сказал, что никаких особенных секретов у него нет. Постоянная работа, ежедневные тренировки, контроль питания и чувство меры остаются для звезды и его любимой жены Татьяны Тотьмяниной базовыми правилами.

"А еще я черпаю силы и оптимизм от любви! Мы с супругой сегодня и вновь вместе на льду, так чем это не повод для оптимизма?" – добавил спортсмен.

Отдельно Ягудин отметил, что, играя в детских постановках таких, как "Буратино", он чувствует особенную ответственность – ведь перед юной аудиторией невозможно выступать вполсилы или фальшиво.

"На детских постановках чувствуется двойная ответственность, ведь среди зрителей в основном дети, а перед ними, как говорится, не сфальшивишь", – напомнил чемпион.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
