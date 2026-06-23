Голая фотосессия Оксаны Самойловой взорвала соцсети

Голая фотосессия Оксаны Самойловой взорвала соцсети
Оксана Самойлова. Фото: соцсети
Мнения подписчиков разделились

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова оказалась в центре обсуждений после публикации серии горячих снимков. Звезда поделилась кадрами эффектной фотосессии, однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Часть снимков была сделана в ванной, что вызвало особенно бурные эмоции у пользователей соцсетей.

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

Мнения подписчиков разделились. Одни сочли образы слишком смелыми и обвинили блогера в чрезмерной откровенности. По их мнению, некоторые кадры выглядят провокационно. Однако многие поклонники поддержали знаменитость. В комментариях пользователи восхищались ее внешностью, отмечали уверенность в себе и призывали не обращать внимания на критику. 

Публикация быстро набрала тысячи реакций и вновь привлекла внимание к Самойловой, которая регулярно становится героиней обсуждений в интернете. Ранее блогер откровенно рассказывала подписчикам о непростом эмоциональном состоянии после расставания с Джиганом, признаваясь, что переживает этот период очень тяжело, но не сожалеет о разводе.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Власти Латвии проиграли "битву" с российскими городами

Общественность не поддержала идею руководства страны

США запустили расследование против Германии: подробности

У американцев есть вопросы к немцам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей