Голая фотосессия Оксаны Самойловой взорвала соцсети

Мнения подписчиков разделились

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова оказалась в центре обсуждений после публикации серии горячих снимков. Звезда поделилась кадрами эффектной фотосессии, однако реакция аудитории оказалась неоднозначной. Часть снимков была сделана в ванной, что вызвало особенно бурные эмоции у пользователей соцсетей.

Мнения подписчиков разделились. Одни сочли образы слишком смелыми и обвинили блогера в чрезмерной откровенности. По их мнению, некоторые кадры выглядят провокационно. Однако многие поклонники поддержали знаменитость. В комментариях пользователи восхищались ее внешностью, отмечали уверенность в себе и призывали не обращать внимания на критику.

Публикация быстро набрала тысячи реакций и вновь привлекла внимание к Самойловой, которая регулярно становится героиней обсуждений в интернете. Ранее блогер откровенно рассказывала подписчикам о непростом эмоциональном состоянии после расставания с Джиганом, признаваясь, что переживает этот период очень тяжело, но не сожалеет о разводе.