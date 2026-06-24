Медики предрекли Диброву потерю подвижности руки — Mash

Звезда принял странное решение

Ситуация с травмой Дмитрия Диброва может обернуться куда более серьезными последствиями, чем казалось сначала. Во время одной из вечеринок он упал и сильно поранился. После отказа телеведущего от рекомендованной операции врачи предупредили о больших рисках.

Как сообщает Telegram-канал Mash, состояние шоумена вызывает опасения специалистов. По данным источника, отказ от хирургического вмешательства может привести к тому, что рука частично или полностью потеряет подвижность и чувствительность.

Mash указывает, что при худшем сценарии звезда может навсегда лишиться возможности полноценно пользоваться рукой. В таком случае в будущем ему может потребоваться уже более сложная операция с длительным восстановлением.

Издание также сообщает, что медики настаивали на установке металлических пластин в поврежденную конечность. Специалисты опасаются, что без необходимого лечения вскоре могут появиться сильные боли, выраженный отек и серьезные ограничения движений.

Кроме того, существует риск неправильного сращивания кости. Это может привести к тому, что телеведущему станет трудно выполнять даже самые обычные бытовые действия вплоть до застегивания пуговиц.

Дополнительную тревогу вызывает вероятность повреждения нервов. В таком случае возможно онемение пальцев и потеря чувствительности, что еще больше осложнит восстановление после травмы.

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