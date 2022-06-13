Европейская разведка докладывает о высоких шансах победы России

В Литве полагают, что прогнозы по окончанию конфликта на Украине неутешительные для стран Запада – российские войска демонстрируют прогресс, высока вероятность того, что Россия не проиграет, заявил литовский глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что достижение мира будет стоить Украине территориальных уступок. Альянс намерен оказать Киеву помощь в переговорах.

Украинские власти также признают, что ситуация с каждым днем становится все хуже, однако пока отчаиваться рано – они надеются, что новые поставки западного вооружения помогут переломить ситуацию.

12:01 Глава Святогорска согласился возглавить администрацию города после освобождения по предложению главы ДНР.

11:42 ВСУ обстреляли несколько районов Донецка из РСЗО "Град", снаряды упали в Киевском и Куйбышевском районах города, а также неподалеку от больницы Вишневского.

11:25 Ведущие предприятия, которые производят высокоточное вооружение, работают "не покладая рук", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

10:38 Власти Запорожья сообщили, что спецслужбы Украины начали запугивать местных жителей терактами.

13 июня

Новости спецоперации предыдущей недели, с 6 по 12 июня – в трансляции "Утра".