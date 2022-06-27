Как проходит спецоперация РФ на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация РФ на Украине. Онлайн
Фото: www.unsplash.com
Важные бои ведутся на территории ЛНР

Старт спецоперации на Украине был дан российским главнокомандующим Владимиром Путиным 24 февраля. За прошедшее время российским войскам при поддержке бойцов двух республик Донбасса удалось существенно продвинуться.

Из последних важных достижений: 25 июня Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком в ЛНР. Спустя несколько дней начались бои за Лисичанск. Этот город, расположенный в Луганской народной республике, представляет важное стратегическое значение, его планируют освободить от украинских нацистов в кратчайшие сроки.

При это многим очевидно, что конфликт на Украине является резким обострением противостояния России и Запада. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что одной из целей спецоперации является "уничтожение американской химеры" в Незалежной.

07:06  Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР продолжают зачистку территории "Азота".

27 июня

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