Важные бои ведутся на территории ЛНР

Старт спецоперации на Украине был дан российским главнокомандующим Владимиром Путиным 24 февраля. За прошедшее время российским войскам при поддержке бойцов двух республик Донбасса удалось существенно продвинуться.

Из последних важных достижений: 25 июня Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком в ЛНР. Спустя несколько дней начались бои за Лисичанск. Этот город, расположенный в Луганской народной республике, представляет важное стратегическое значение, его планируют освободить от украинских нацистов в кратчайшие сроки.

При это многим очевидно, что конфликт на Украине является резким обострением противостояния России и Запада. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что одной из целей спецоперации является "уничтожение американской химеры" в Незалежной.

07:06 Бойцы "Ахмата" и Народной милиции ЛНР продолжают зачистку территории "Азота".

27 июня