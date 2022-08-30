Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн

Как проходит спецоперация на Украине. Онлайн
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты прогнозируют длительность конфликта, как минимум, до конца зимы

Предыдущую неделю обстрелы Запорожской АЭС не прекращались – обе стороны обвиняют друг друга в происходящем. Киев утверждает, что ВС РФ намерены отключить Украину от энергоснабжения, а Москва полагает, что ВСУ намерены спровоцировать возникновение гуманитарной катастрофы. На этом фоне Макрон договорился с Путиным о визите специалистов МАГАТЭ на ядерный объект. 

Перед началом нового учебного года российский президент поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям школьников от 6 до 18 лет в Донбассе и других освобожденных регионах – все средства будут зачислены не позднее 15 сентября. 

Все новости спецоперации с 29 августа по 4 сентября – в трансляции "Утра". 

03:40Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке наступления ВСУ на юге Украины.

30 августа

20:14 29 августа в течение дня по прямому указанию Зеленского ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери – МО РФ.

19:45 Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев призвал киевские власти прекратить варварский обстрел Каховской ГЭС, в противном случае может быть нарушено электроснабжение и самой Украины.

18:47 Здание школы получило повреждение в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько.

17:40 СК России сообщил, что зафиксирует и расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы херсонской областной администрации Ковалева. По предварительным данным, он погиб от огнестрельного ранения, нападение было совершено вчера у него дома. Жертвой злоумышленников также стала девушка, жившая совместно с погибшим.

17:30 В Мелитополе 5 взрывов, передает корреспондент РИА Новости.

17:19 Почти 360 мирных жителей, в том числе 18 детей, погибли в Донецкой Народной Республике за 193 дня эскалации, пострадали 3232, заявило представительство ДНР в СЦКК.

16:54 Ситуация на Запорожской АЭС после украинской ракетной атаки контролируемая, радиационный фон в норме, сообщили РИА Новости власти региона.

16:29 Крыша спецкорпуса № 1 Запорожской атомной электростанции оказалась пробита в результате обстрелов украинских войск, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

15:24 Украинские войска в понедельник в 14.42 мск выпустили четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Ленинскому району Донецка, заявило представительство ДНР в СЦКК.

14:50 Глава Крыма Аксенов опровергает сообщения о начале наступления ВСУ на южном направлении.

14:47 Танковый батальон и два пехотных батальона ВСУ брошены в направлении Великая Костромка – Дутчаны, сообщает журналист Анатолий Шарий.

14:27 В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест.

13:40 В Минобороны Украины заявили о начале наступательных операций на юге страны.

12:48 В МИД ФРГ заявили, что не считают разумным запрет выдачи шенгенских виз россиянам.

12:44 Зеленский заявил, что отсутствие "Росатома" в санкционных списках "ненормально". 

12:40 Путин планирует 1 сентября посетить Калининград.

12:18 Украинский беспилотник сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС, серьезных разрушений удалось избежать.

11:25 Гендиректор МАГАТЭ намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе, рассказал российский постпред Ульянов.

10:51 Россияне, имеющие недвижимость в Эстонии, могут потерять ее, если из-за введенного визового запрета и отказа банков проводить платежи не смогут оплачивать счета, сообщил вице-канцлер эстонского МВД Коммусаар.

10:18 Франция готова обеспечить поставки газа в Германию, заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун.

9:51 В Херсонской области убит заместитель председателя по сельскому хозяйству Алексей Ковалёв, сообщила Baza.

9:49 ФСБ установила участника украинской диверсионно-террористической группы, готовившего убийство Дарьи Дугиной.

9:10 В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов.

8:39 Страны Балтии предложили ЕК внести в 8-й пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики, новые ограничения по SWIFT, сообщили в МИД Эстонии.

8:28 Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на этой неделе. 

29 августа

новости партнеров

Американцы признали провал: "ужасный" прогноз для России не оправдался

Российская экономика сумела удивить западных экспертов

Латыши окаменели после выступления Вайкуле на русском языке

Только со временем собравшася публика расслабилась и поддержала певицу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей